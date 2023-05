Incidente fatale in Italia | auto spezzata in due | chi c’era a bordo del veicolo

(Di giovedì 11 maggio 2023) “L’in due”.in: chidell’– Un altro giovane strappato alla vita troppo presto. Purtroppo non c’è stato niente da fare. È morto nella tarda serata di ieri il diciottenne rimasto coinvolto nel terribile schianto in tangenziale a Portogruaro. La causa dell’impatto, forse l’asfalto bagnato, con l’che ha perso aderenza, scrive il quotidiano Il Gazzettino. I soccorritori sono arrivati sul posto in forze con tre ambulanze, i vigili del fuoco e due pattuglie dei carabinieri. Leggi anche:Bitonto, le ultime parole di Lucrezia prima della morte Leggi anche:in, schianto frontale: un morto e tre feriti, ...

Morte sul lavoro a Sala Comacina, Braga (PD): "Ennesimo tragico. Serve cultura della ... cadendo a terra da un'altezza di tre metri, un volo che gli è stato- spiega in una nota Chiara ...Si torna a parlare della tragedia che ieri ha scosso Sala Comacina e tutta la provincia di Como : l'sul lavoro,, in un cantiere edile dove Daniele Caraccio ha perso la vita. A risollevare per l'ennesima volta la questione sicurezza sul lavoro sono state le sigle sindacali. Morte sul ...alla piccola, secondo quanto riferito dai media locali, un boccone di mozzarella che le ... A causare l'e il conseguente decesso, come detto, un boccone di mozzarella andato forse di ...

Incidente mortale a Cornigliano, la vittima è una donna di 51 anni: il camionista indagato per omicidio stradale Genova24.it

Ricercatori del MIT hanno messo a punto un sistema di coagulazione sintetico in grado di arrestare le emorragie interne con una semplice iniezione ...Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 11 maggio 2023 - E’un dramma nel dramma quello che si vive a Castelnovo Sotto per la prematura scomparsa di un giovane di appena 16 anni. E gli sviluppi delle indagin ...