Incidente con tre morti sull’A1 | 7 anni di carcere all’automobilista responsabile

(Di giovedì 11 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Tribunale di Napoli Nord ha condannato a settediun 45enne ritenuto il principaledel graveavvenuto quattrofa, la notte dell’8 aprile 2019, sulla Milano–Napoli, costato la vita ad Antonio Esposito, 28, di Afragola (Napoli), alla fidanzata Maria Notaro, 23, di Piazzolla di Nola (Napoli), e ad Arcangelo D’Afflitto, 23anche lui, di Afragola. I giudici hanno ritenuto colpevole del reato di omicidio stradale, con l’aggravante di aver causato più vittime, il 45enne di Napoli, che viaggiava a bordo di una Mercedes 190 D, l’auto che secondo gli inquirenti causò la tragedia tra Acerra, Afragola e il bivio con l’A16, in direzione Roma–Napoli. Duedi ...

... il commento dello spagnolo L'altro assente, oltre al lungodegente Pol Espargaró, è Miguel Oliveira : il pilota portoghense del team Aprilia RNF , infortunatosi nell'Quartararo al via ...Il ministro israeliano per gli Affari della Diaspora, Amichai Chikli, sostiene che "l'è ... Gli ebrei si insediarono a Djerba sin dal 586 avanti Cristo: i primi arrivarono portandoloro ...Si può affrontare un tema serio e delicatoleggerezza E' possibile raccontare un dramma in una commedia toccante ma, al tempo stesso, ... L'aristocratico Philippe, dopo un graveche lo ha ...

Incidente a Imola: schianto con la potente berlina, morto a 24 anni BolognaToday

Il terribile incidente successo quattro anni fa è costato la vita ad Antonio Esposito, Maria Notaro di Piazzolla di Nola e Arcangelo D’Afflitto. Sette anni di carcere per il principale responsabile de ...Il Tribunale di Napoli Nord ha condannato a sette anni di carcere un 45enne ritenuto il principale responsabile del grave incidente avvenuto quattro anni fa, la notte dell'8 aprile 2019, sulla Milano- ...