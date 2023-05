Inchiesta Covid | legale di Conte | “E’ stato esauriente | ha spiegato”

... spiegato, risposto alle domande sulle scelte effettuate durante la prima ondata del, ... Conte e Speranza figurano tra gli indagati nell'della Procura di Bergamo per la mancata ...Giuseppe Conte e Roberto Speranza sono stati interrogati dal Tribunale di Brescia sulla gestione dell'. Se n'è parlato nel corso della puntata di Stasera Italia in onda il 10 maggio su Rete4. Nello studio di Palombelli c'era anche Matteo Perego, sottosegretario al ministero della Difesa,...22.00, sentiti a Brescia Conte - Speranza Interrogati dal Tribunale dei ministri, a Brescia,l'ex premier Conte e l'ex ministro della Salute Speranza,nell'ambito dell'della Procura di Bergamo ...

Giuseppe Conte e Speranza interrogati sull'inchiesta Covid: «Difendiamo le nostre scelte» ilmessaggero.it

“L’epidemia stava dilagando, non era più tempo di piccole zone rosse per cercare di contenere i focolai”. Così in sostanza ha detto Giuseppe Conte, ieri, al Tribunale dei ministri di Brescia che l’ha ...Giuseppe Conte e Roberto Speranza sono stati interrogati dal Tribunale di Brescia sulla gestione dell'inchiesta Covid. Se n'è parlato ...