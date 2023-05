Incendio in un palazzo a Napoli | evacuati cinquanta residenti

(Di giovedì 11 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Unè divampato la scorsa notte in un locale al terzo piano di uno stabile in via Trinità degli Spagnoli 5, nel centro di. A causa del fumo e delle fiamme i vigili del fuoco e i carabinieri hanno fatto evacuare i condomini – circa 50 persone – dell’intero. Sul posto è intervenuto anche il 118 ma non ci sono stati feriti. L’area è stata recintata e messa in sicurezza. Non si conoscono le cause dell’. Questa mattina tecnici e ingegneri verificheranno l’integrità dello stabile. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

