Incendio a Milano | video

Esplosione in centro a. L'in via Pier Lombardo, zona di porta Romana, innescato forse da un furgone che ha preso fuoco. Coinvolte diverse vetture.Un grandeè divampato nella zona di Porta Romana a, in via Pier Lombardo. Le cause sono ancora sconosciute, ma una grande nuvola nera è visibile in diverse parti della città.AGI - Un vastoè divampato in zona Porta Romana a. Le fiamme sono partite da un furgone e si sono estese ad altre due auto in sosta all'incrocio tra via Giorgio Vasari e via Pierlombardo. Sul posto ...

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie o tecnologie simili come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la pubblicità, questo sito e alcuni partner ...Forte esplosione a Milano giovedì 11 maggio 2023: le immagini e le testimonianze dei passanti, ecco cosa è successo e cosa ha scatenato l'incendio.