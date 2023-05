Incendio a Milano | Cinque scoppi fortissimi Un vero shock

(Di giovedì 11 maggio 2023) "Io sono un'insegnante dell'istituto, a un certo punto ho sentito un botto. Poi ne ho sentito un altro, in tuttobotti.. Ha cominciato come a tremare la scuola. Io ho pensato a un ...

, Porta Romana, è una delle zone bene del capoluogo meneghino. I volti ancora increduli. Palpabile lo sconcerto dopo l'e le conseguenti esplosioni dovute alle bombole che trasportava ...I libri premiati, annunciati oggi nel corso di un incontro al Teatro Franco Parenti di- che si è poi concluso alla Fondazione Pirelli per motivi di sicurezza dopo l'esplosione di un...Un'alta colonna di fumo nero si è innalzata tra i palazzi nella zona di Porta Romana. Per precauzione una scuola è stata ...

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 11 maggio 2023 – "Ringrazio i Vigili del Fuoco e auguro ai due feriti una pronta guarigione. Fortunatamente non ci sono state vittime". Così il presidente della Regione Lo ...