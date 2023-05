(Di giovedì 11 maggio 2023) Rota. L’ultimo dottore, Valter Manzoni, è andato in pensione a febbraio. Quello prima di lui era deceduto da qualche settimana. La carenza dei medici di, diffusa in diverse località della nostra provincia, si abbatte anche sulla. Nella zona di Rotain particolare, dove sono inlerimastedi riferimento. Un problema non da poco, soprattutto per chi è alle prese con qualche acciacco fisico, magari dovuto anche all’età, e necessita periodicamente di visite e prescrizioni. È il caso del signor Italo Ferrari, 83, che abita proprio a Rota: “Ho diversi problemi – racconta – dovuti a mieiche iniziano a essere tanti ma anche al fatto che mi è ...

... Capizzone con via Ca' Toi e via IV Novembre Dalle 10.50 alle 14.25: Capizzone con Corso Italia; Strozza con via Vittorio Veneto e via Piave; Almenno San Salvatore con viae via Maggio; ...Il tema è quello dei rimborsi al Comune di Rota, che ospita da tredici mesi i minori ucraini ... un fatto che ha messo in serie difficoltà la piccola comunità della. L'accoglienza in paese ...BERGAMO (16 progetti, 6.847.526,45 euro) Ambivere 999.519,04 euro Berzo San Fermo 999.968,76 euro Camerata Cornello 130.701,62 euro Castione della Presolana 664.725,49 euro Costa276.458,...

In Valle Imagna 2600 persone senza medico di base: “Io a 83 anni non so come curarmi” BergamoNews.it

I cicloamatori che arriveranno alla Granfondo di domenica 14 maggio atterrando all’aeroporto di Milano Bergamo potranno beneficiare gratuitamente dell’assistenza tecnica e del servizio di deposito per ...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...