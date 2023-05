In Usa si preparano all' invasione di clandestini | già è caos alla frontiera | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di giovedì 11 maggio 2023)Usa-Messico. Giovedì scade il Titolo 42, voluto dall'amministrazione Trump durante la pandemia. Il provvedimento dava alle autorità statunitensi la possibilità di respingere immediatamente tutti i migranti che entravano nel paese, compresi i richiedenti asilo. Decine di migliaia di persone espulse in base a questa misura si sono stabilite da mesi in campi improvvisati al confine e in molti nelle ultime ore hanno attraversato il Rio Grande mentre sono stati inviati dagli americani 1500 soldati. Altri 27mila messicani sono sotto custodia degli agenti Usa. Da venerdì entra in vigore un nuovo regolamento che ha già creato confusione tra chi vuole andare negli Stati Uniti. La norma impone ai richiedenti asilo di registrarsi attraverso una app denominata 'Cbp One', pena il respingimento.