In Sardegna si addestrano i top gun del futuro

Leggi su agi

(Di giovedì 11 maggio 2023) AGI - Potrà formare fino a 80 piloti di caccia di quarta e quinta generazione l'anno, fra italiani e stranieri, l'International Flight Training School (Ifts), i cui corsi sono cominciati nell'ottobre scorso nella base dell'Aeronautica militare di Decimomannu (Cagliari), in. Con una cerimonia cui hanno partecipato rappresentanti di forze armate dei Paesi che hanno scelto di addestrare qui i loro top gun, è stato inaugurato, a cinque anni dal progetto, il nuovo campus di oltre 35 mila metri quadri, su un'area di oltre 130 mila metri quadri. La scuola ha un centro logistico e di manutenzione, hangar, linea di volo per i 22 M-346 in dotazione, e una struttura destinata al Gbts (Ground based training system) che include due full mission simulator e tre simulatori sintetici 'part task trainer' per i moduli d'addestramento per gestire emergenze e missioni avanzate, ...