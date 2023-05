In mostra a Milano il tattoo-murales più grande al mondo

(Di giovedì 11 maggio 2023)(ITALPRESS) – Inaugurato a“TheWall” il piùmai realizzato su pelle sintetica, unione di arte del tatuaggio e spettacolarità della street art. L’opera resterà infino a sabato 13 maggio, in Piazza XXIV Maggio a. Il, realizzato grazie a Bepanthenol, brand Bayer che da oltre 60 anni si prende cura della pelle con prodotti innovativi, sarà visibile gratuitamente per i milanesi e i turisti che vivono la città e con un QR code sulla tela si potrà accedere al racconto dell’opera e scoprire la genesi del disegno, perchè qualunque storia racconti un tatuaggio l’importante è prendersene cura. Anche la pelle tatuata ha bisogno di una skincare routine dedicata, gesti di attenzione ...

L'opera resterà infino a sabato 13 maggio, in Piazza XXIV Maggio a. Il tattoo, realizzato grazie a Bepanthenol, brand Bayer che da oltre 60 anni si prende cura della pelle con prodotti ...E che l'incendio sia avvenuto in una strada non molto trafficata del centro di. Duecento ... Il camion - loun video in possesso del Giornale.it, girato dal proprietario del parcheggio ...... dove saranno anche inattrezzature ed equipaggiamenti delle varie specialità mentre una ... Luino " Valtellinese " Varese " Como " Pavia " Colico "" Monza " Lecco " Bergamo " Cremona - ...

La mostra di Paolo Mussat Sartor da Gracis a Milano Artribune

Arte del tatuaggio e spettacolarità della street art insieme. A Milano, in piazza 24 Maggio, è stato inaugurato "The Tattoo Wall” il più grande tattoo-murales mai realizzato su pelle sintetica. Vinnie ...La celebre mostra botanica Orticola presente a Milano dal 1866 torna ad animare e riempiere di colori la città. Il tema di quest’anno è l’intelligenza vegetale che trova una delle sua massime rapprese ...