(Di giovedì 11 maggio 2023) Roma, 11 maggio – Sono sempre i diritti civili a tenere banco nelle polemiche, ma quando latorna ad essere dirompente fanno tutti quanti i pesci in barile: le proteste degliuniversitari per il caro affitti sono un nuovo segnale che viene lanciato a questo governo e stavolta deve stare molto attento a recepirlo bene. UnaGliche in questi giorni, da Nord a Sud, stanno occupando con tende e accampamenti le facoltà universitarieil pregio di toglierci dal torpore in cui le polemiche in salsa antifascista sul governo o sui saluti romani cigettato ultimamente. Infatti, ci ricordano che oltre queste polemiche sterili c’è una società che soffre i mali inflitti a questa Nazione dalle ...

Bill Holderman non ha battuto ciglio e l'è stata. Book Club - Il Capitolo Successivo: Il ... Book Club - Il Capitolo Successivo: Un'idea per un altro sequel Vi abbiamo già detto chegià l'...Amazon Prime Al di là di questo, nella serieun' ambiguità morale di fondo , che si esplicita ad esempio attraverso il modo in cui donne ricche affittano il corpo di una donna non ricca per ...... arbitrio e diritto) in uno stesso soggetto complesso ed in una societa complessauna ... della Prof.ssa Angela Santoni, direttrice dell'istituto Pasteur, del Prof. Edoardo Arcuri, ...

In Italia esiste una questione sociale: gli studenti hanno ragione Il Primato Nazionale

Ieri i migranti, oggi la Tav. Un incidente al giorno, o quasi, scandisce la crisi nei rapporti diplomatici tra Italia e Francia. ALTA TENSIONE Dopo l'ennesimo giro di ...Da oggi nelle sale italiane Book Club – Il Capitolo Successivo riporta al cinema le quattro amiche impersonate da Jane Fonda, Candice Bergen, Diane Keaton e Mary Steenburgen in Book Club - Tutto può s ...