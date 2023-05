In Germania AfD rimonta perché capitalizza la fisiologica impopolarità del governo

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 11 maggio 2023) Qualche mese fa, a fine settembre, l’Handelsblatt, giornale economico tedesco, analizzava la lieve crescita nei sondaggi di Alternative für Deutschland, il partito di estrema destra, ammonendo che una serie di mosse impopolari delavrebbero potuto rafforzare ulteriormente il consenso verso il partito. Qualche giorno fa, quell’analisi è sembrata rivelarsi profetica, quando l’istituto di sondaggi Insa ha mostrato per la prima volta il sorpasso di AfD nei confronti dei Verdi nelle intenzioni di voto. Secondo Insa, infatti, l’estrema destra sarebbe al 16,5 per cento contro il quindici per cento dei Verdi. Primo partito sono i cristiano-democratici, al trenta per cento, seguiti da Spd al ventuno per cento. La notizia è stata rilanciata anche in Italia da alcuni media ed è rimbalzata tra addetti ai lavori (per motivi facili da immaginare, poche storie si vendono ...