In fiamme i cavi di fibra del ministero della giustizia

(Di giovedì 11 maggio 2023) , stop casellario giudiziale – E’ momentaneamente bloccato il servizio del casellario giudiziale. Lo stop è dovuto a un incendio, scoppiato in piazza Nicosia, a Roma, all’esterno di locali del, ma che ha interessato idiottica utilizzati per il sistema nazionale del casellario giudiziale. Tecnici del– insieme ai direttori degli uffici e al capo Dipartimento, incaricato immediatamente dal Ministro, Carlo Nordio – sono sul posto, per coordinare le opere urgenti per il pronto ripristino del servizio. Per ragioni cautelative, è stato evacuato tutto il personale: nessuno ha riportato danni. Dopo lesi è infatti diffusa una densa nube di fumo che ha sprigionato odore di ...

... il veicolo trasportava carta eelettrici. Camion devastato da un incendio in tangenziale Il traffico è rimasto rallentato per permettere le operazioni di spegnimento delle, che per ...... in provincia di Udine Secondo quanto riportato, numerosi testimoni hanno visto le, poi il ... la vittima in questo caso è stato un 80enne; il suo ultraleggero era rimasto incagliato nei......soltanto pochi istanti prima che il povero micio abbandonasse definitivamente la presa sui... LeRosse hanno arrestato momentaneamente il traffico e hanno posizionato un apposito telo ...

Cavi in fiamme accanto al Ministero della Giustizia: fuori uso il casellario giudiziale nazionale Repubblica Roma

Incendio in via Ripetta, nel centro storico di Roma. Le fiamme si sarebbero generate dal corto circuito di un cavo elettrico all'interno di un ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...