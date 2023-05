Impallomeni | «Inzaghi allenatore da Inter | numeri pazzeschi»

(Di giovedì 11 maggio 2023) Stefanoha parlato su TMW Radio dell’e della vittoria dei nerazzurri sul Milan in Champions League. Si apre finalmente ad una riabilitazione di Simone. RIABILITAZIONE – Stefanoha commentato così la vittoria dell’: «È stato uno spot molto importante per il calcio italiano. C’è stato un ottimo spettacolo grazie ad unsuperlativa, che ha aggredito a mangiato un Milan che al netto dell’assenza di Leao sembra aver affrontato la partita cedendo sotto il profilo mentale e nervoso. C’è stata una ripresa dei rossoneri perché l’ha gestito nel secondo tempo. Siamo arrivati a una riabilitazione di, isono: 7 clean sheet neanche Mourinho nel 2010. Il ...

Stefano Impallomeni , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio', nel consueto appuntamento con la trasmissione 'Maracanà', e si è soffermato su quanto la presenza d ...