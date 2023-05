Immigrazione | l’America teme il caos al confine con il Messico

(Di giovedì 11 maggio 2023) All’alba di venerdì decade il 'Title 42', la misura varata all'inizio della pandemia dall'amministrazione Trump e che in questi 3 anni ha permesso alle autorità diUsa di respingere per ragioni sanitarie milioni di migranti

...pubblico affari presso Associated General Contractors of, ... Ciò significa che politiche dipiù rigorose hanno un ...era un obiettivo politico della Casa Bianca di Trump e'...DAL CORRISPONDENTE DA WASHINGTON. I riflettori dell'sono puntati al confine con il Messico. Alla mezzanotte di giovedì, quando in Italia sarà'alba di venerdì, il Title 42 scadrà dopo tre anni. E gli immigrati che entrano negli Stati Uniti ......la complessità di ricostruire un sistema diin crisi,... Ciò causerebbe anche'aumento del rischio di deportazione dai ... Direttore regionale di Save the Children inLatina e nei ...