(Di giovedì 11 maggio 2023) Dalle Ong a famiglie arcobaleno e sindacati, il segretario del Pd Elly Schlein non si fa mancare nessuna protesta. L'ultima, in ordine di tempo, è quella degli studenti contro il caro affitti. Schlein cavalca anche quella.

Sulla vicenda è tornato anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che parla di 'una scelta dell'alto rappresentante dell'Unione europea Josep Borrell e che - afferma in un'...La cosa non piace al giornalista David Parenzo, anche lui ospite di Merlino, che si mette alla prova in un esercizio retorico che fa infuriare Gasparri: 'In effetti lei e Di Maio avete ...