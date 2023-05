Ilaria agli studenti | Siamo uniti nella battaglia Non mi aspettavo tanta solidarietà

La protesta in tenda di, che è durata qualche giorno, non ha innescato solo una scia di mobilitazioni nelle principali università italiane ma ha sollevato un problema politico a cui sono ...La nostra esperienza è un modello e noi vogliamo esserci per garantire sostegnostudenti che ... Nei giorni scorsi sono passato, a Milano, a dare il mio sostegno aLamera, la studentessa che ...... cominciata a Milano dall'iniziativa della studentessaLamera, contro il caro - affitti sotto il Ministero. Dopo essersi accampati in tutta Italia davantiatenei, ora i giovani ...

Ilaria agli studenti: 'Siamo uniti nella battaglia. Non mi aspettavo ... Tiscali Notizie

' Dagli studenti mi aspettavo questa solidarietà ma mi ha stupito quella di un'intera nazione anche di chi non vive una situazione di ...