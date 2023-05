Il tentativo di Google di monopolizzare il mercato delle news e di raccomandare solo un certo tipo di contenuto

(Di giovedì 11 maggio 2023) Pertinenza dei contenuti, evidenza, autorevolezza, attualità, località, lingua. Sono gli elementi chedichiara esplicitamente nelle sue pagine di descrizione rispetto ai meccanismi di funzionamento dell’algoritmo che determina la comparsa dei contenuti editoriali nella sezione dedicata alle notizie del colosso di Mountain View. Dunque, oggi, in una giornata in cui in Italia si parla molto – ad esempio – di David di Donatello, un articolo realizzato da una testata specializzata di cinema, che sia stato pubblicato immediatamente dopo la premiazione e che contenga al suo interno tutti i dati relativi ai vari premivarie sezioni, con i nomi dei vincitori e che sia sufficientemente lungo e approfondito dovrebbe avere ottime probabilità di finire in evidenza sue di poter essere ...

...di nuovo disponibile in Italia FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Tecnologia Da... 'Neldi generare più efficienza , controllo dei costi e accelerare i processi decisionali, ...Lo hanno capito bene soprattutto i colossi del web , per questoha deciso di provare a ... neldi recuperare il terreno perduto nella corsa alla diffusione dell'intelligenza ...Milano, 10 mag.ha lanciato una nuova versione del suo motore di ricerca alimentato dallintelligenza artificiale per competere con Bing di Microsoft, neldi recuperare il terreno perduto nella corsa ...

Google vuole usare l'intelligenza artificiale (e le Passkey) per rendere più sicuro il web Corriere della Sera

Google, il gigante della tecnologia, sta attuando una serie di modifiche ai suoi servizi per aumentare la sicurezza e rendere la ricerca più umana. Tra le novi ...Dagli strumenti per riconoscere le immagini in un’ottica anti-fake news a un mondo senza password, fino all’uso dell’intelligenza artificiale per riconoscere i siti potenzialmente pericolosi. Tutte le ...