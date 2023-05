Il soldato russo si arrende agli ucraini | un drone lo guida mentre i compagni cercano di ucciderlo video

(Di giovedì 11 maggio 2023) Nelsi vede un, in una trincea piena di commilitoni morti, che siale si consegna. L’uomo non ha armi, sta cercando un modo di attraversare le linee. Gligli scrivono un biglietto con l’indicazione: “Segui il”. Ilraccoglie il messaggio ma sembra che abbia paura di venire ammazzato dai suoi. Tuttavia, decide di seguire comunque il piccolo aereo telecomandato. Ilsarebbe stato girato vicino Bakhmut. Ilsie segue ilucraino L’episodio è mostrato in questopubblicato dal canale Telegram del comandante della ...

Nel video sui social un tank di provenienza russa nelle fasi di una battaglia in una località imprecisata del fronte: ma il mezzo è così piccolo che il militare all'interno, sembra muoversi a fatica: ...È stato rilanciato dall'ambasciatore ucraino Alexander Scherba, responsabile delle comunicazioni strategiche per il ministro degli Esteri di Kiev, il video di uncatturato dalle forze ucraine con l'aiuto di un drone. Secondo i canali di propaganda ucraina, le immagini si riferiscono a un episodio avvenuto ieri, 9 maggio, a Bakhmut, dove un ...Sta nascendo l'Impero. Che cosa ha di speciale questo quadro Nel XIX secolo la pittura ... Altri personaggi chiave sono lo strelizzo che si sta dirigendo verso il patibolo e ilche lo ...

A Bakhmut un soldato russo vuole arrendersi, gli ucraini: "Segui il drone" - Video RaiNews

Volodymyr Zelensky è sicuro che l’attacco dei droni al Cremlino sia stato organizzato dalla stessa Russia. In un’intervista alla ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...