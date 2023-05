Il sindaco di New York sospende il ' diritto al tetto'

York 'scoppia' e ildem Eric Adams corre ai ripari e mette un limite all'ospitalità per i migranti . Ogni giorno oltre mille gli arrivi nella grande mela. Lo ha rivelato il capo dei ...22.15 Troppi migranti,NY:stop diritto a tettoYork è al limite dell'ospitalità per i migranti: ilAdams (dem) sospende una vecchia norma che garantisce a chiunque ne abbia bisogno "il diritto a un tetto". La svolta arriva in ...In previsione dell'ancora più massiccio afflusso di migranti previsto dopo che dalla mezzanotte non sarà più in vigore il 'Title 42', ildiYork, Eric Adams, ha firmato un ordine esecutivo per sospendere parti delle regole dell'accoglienza per i richiedenti asilo, a partire da quella del 'right to shelter' che impone di ...

New York, il sindaco dice basta al diritto a un tetto In Terris

