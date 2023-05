Il sindaco di Dimaro | «Un anno fa il Napoli e il presidente venivano fischiati | ora saranno applauditi»

(Di giovedì 11 maggio 2023) IldiAndrea Lazzaroni è intervenuto a Radio Punto Nuovo, durante lo show organizzato dalla stessa radio per parlare del futuro ritiro del. Il comune disi trova nel Trentino e ilha voluto sottolineare l’importanza di questa vittoria. «Il popolo del Trentino non è abituato a fare molti festeggiamenti, ma abbiamo seguito l’exploit e la vittoria delcon grandissima emozione. Noi siamo meno scaramantici, quindi ne eravamo sempre stati convinti. Unfa la squadra e il». Il legame tra il comune die ilnasce dalla collaborazione tra la società calcistica e il verde che ...

... che quest'estate brilleranno ancora di più grazie al meritatissimo Scudetto! " "Folgarida tifa Napoli - è il commento delAndrea Lazzaroni - . Siamo felici di questo risultato ...Due valori inscindibili e classici dell'iconografia partenopea, che quest'estate brilleranno ancora di più grazie al meritatissimo Scudetto!'tifa Napoli - è il commento delAndrea ...La sera del 16 luglio, di sabato, nella piazzetta difu presentata la nuova rosa. Sul palco ... Tre i protagonisti: ilGaetano Manfredi , il prefetto Claudio Palomba (su spinta del ...

Dimaro, il sindaco: “Festeggiamenti scudetto anche qui. Sulle date ... Per Sempre Napoli

Il sindaco di Dimaro è stato intervistato in una radio per parlare del ritiro estivo del Napoli e dello scudetto ...A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Andrea Lazzaroni, sindaco di Dimaro: "C'è stata una grande festa Scudetto anche qui. Il popolo del Trentino non è abituato a far ...