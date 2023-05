Il robot da cucina in premio alla “Women Run” spagnola manda in crisi il femminismo “fluido”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 11 maggio 2023) Unda, la maratona rosa femminile“Carrera de la Mujer” conosciuta anche come “Race for the Cure”, “’s Race” o “Run” per la prevenzione e la ricerca contro il cancro e l’idiota rito laico del politically correct sono gli ingredienti dell’ultima polemica in salsa woke che sta avvelenando la vita degli spagnoli – ma potrebbe accadere anche in Italia o dovunque vi sia anche un solo dem che apre bocca e gli da fiato – governati, con barra tutta a sinistra, dal Partito Socialista Operaio di Pedro Sánchez. Cosa è accaduto in Spagna? Che la segretaria di Stato per l’Uguaglianza e la Parità di Genere, Ángela Rodríguez Pam, una burrosa femminista bisessuale, si è scagliata su Twitter, contro gli organizzatori della “Run”– la 19ª ...