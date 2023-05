Il regalo del governo ai dentisti | potranno fare interventi di chirurgia estetica al viso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 maggio 2023) Doppioagli odontoiatri da parte delMeloni. Il ddl semplificazioni, approvato giovedì dal Consiglio dei ministri, prevede che i professionisti della cura dei denti possano effettuare anche le attività di medicinanon invasiva o mininvasiva relative a specifiche parti del, come le “punturine” di acido ialuronico o botulino per ritoccare labbra, naso e zigomi. Nel ddl di conversione del decreto bollette, appena licenziato dalle commissioni Finanze e Affari sociali della Camera, è stato invece inserito un emendamento che permette ai laureati in Odontoiatria di partecipare ai concorsi pubblici anche senza un diploma di specializzazione d’area (orale, Ortognatodonzia, Odontoiatria pediatrica od Odontoiatria clinica generale). Il blitz per consentire ai ...