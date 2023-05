Il prof Carlo Federico Perno | Non abbassare la guardia sull' Hiv

Leggi su iltempo

(Di giovedì 11 maggio 2023) Una malattia cronica che, come tale, va diagnosticata per tempo, curata e tenuta sotto controllo. L'Hiv ha cambiato volto negli ultimi decenni e oggi la grande maggioranza dei sieropositivi può condurre una vita simile a chi non ha contratto il virus. A patto di seguire le indicazioni dei medici, come spiega a Il Tempo, direttore di Microbiologia all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù eessore di microbiologia all'UniCamillus.essor, come vivono oggi le persone con Hiv? «Grazie all'avvento delle nuove terapie, come la triplice terapia ad assunzione giornaliera, è possibile controllare l'evoluzione della malattia in più del 95% dei pazienti. Riusciamo a controllare ma non a sconfiggere: il virus, una volta entrato nell'organismo, infatti, non può ...