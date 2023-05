Il problema delle buche a Roma non è l' asfalto

Leggi su agi

(Di giovedì 11 maggio 2023) AGI -è tutta un buco, meglio un colabrodo. Che frana e cede da molte le parti. In modi differenti, ma cede. Il quartiere Portuense e l'XI Municipio sono più suscettibili alle voragini, Parioli agli smottamenti, al cedimento dell', altre parti della città si comportano in maniera mista, tra crolli, voragini e scivolamenti progressivi del terreno. Caratteristiche diverse per effetti comuni: le strade della capitale si aprono ogni giorno con le inevitabili conseguenze: traffico bloccato, circolazione impazzita, rete idrica e fognaria sempre a rischio. Siamo pertanto ricorsi alla consulenza della geologa Stefania Nisio, dirigente tecnologo dell'Ispra, l'Istituto superiore per la protezione, ambientale per capire meglio. A lei quale abbiamo chiesto di spiegarci le differenze del territorio della capitale, ormai devastato tra "voragini" e ...