Il principe George aveva paura di essere preso in giro a scuola ed ha convinto Re Carlo a modificare la divisa dei paggi

Secondo quanto riportato dai giornali inglesi, grazie a fonti vicini alla famiglia reale, il, primo figlio dele della principessa del Galles, William e Kate, che il giorno ...Moglie del Lord in Waiting del re e madre di Oliver, uno dei paggi insieme alin occasione dell' incoronazione di re Carlo , durante le celebrazioni Rose è rimasta in disparte, ma non ...Meno di un anno dopo essersi sposati, Charlotte eaccolsero insieme il loro primo figlio nell'agosto del 1762, ildi Galles, che in seguito divenne re Giorgio IV. In totale, hanno ...

Il principe George, che ha convinto nonno Carlo a cambiare la divisa dei paggi (perché temeva i bulli) Vanity Fair Italia

Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley. Agli appassionati di cronache della Royal Family questo nome suggerisce solo una cosa: la presunta amante del principe William, la "rivale" ...Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley. Agli appassionati di cronache della Royal Family questo nome suggerisce solo una cosa: la presunta amante del principe William, la "rivale" ...