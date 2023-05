"Il poeta è un apostata. Ed è la letteratura ad attivare i nostri sensi per farci ascoltare Dio"

Ilha il dovere di portare in sé la domanda, deve parlare di ciò di cui non si può parlare. Non ho dubbi che con il tempo la Campo sarà vista sempre di più come una madre del Concilio Vaticano ...Il testo autografo ci mostra che, nonostante la giovanissima età, il Sommoera già 'uno ...Giuliano rappresentano una tappa significativa nel percorso di rivalutazione della figura dell', ...Ilha il dovere di portare in sé la domanda, deve parlare di ciò di cui non si può parlare. Non ho dubbi che con il tempo la Campo sarà vista sempre di più come una madre del Concilio Vaticano ...

"Il poeta è un apostata. Ed è la letteratura ad attivare i nostri sensi ... ilGiornale.it

Cardinale portoghese, ama Pasolini. In Italia per la prima volta esce una sua antologia Di primo acchito, sorride. Gli occhi sembrano colibrì dietro la voliera delle lenti. Pare innocuo, un parroco di ...