Il Patriarca | Ultima Puntata | Freddy Ricatta Nemo!

Leggi su uominiedonnenews

(Di giovedì 11 maggio 2023) Il: un evento sconvolge il matrimonio di Mario e Nina, mentreinizia are in modo molto serio ed aggressivo Nemo… Ilarriva all’ultimo appuntamento e, durante questaconclusiva, non mancheranno colpi di scena sorprendenti. Avrà luogo anche l’atteso matrimonio tra Mario e Nina, ma non tutto sarà come previsto. Per questo motivo Nemo dovrà prendere anche delle decisioni difficili. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Il: dove eravamo rimasti? Lara finisce nel mirino degli uomini de Il Tigre e cerca di gestire la situazione come meglio può. La donna va anche a vivere a Villa Bandera sperando di ottenere protezione. Nel frattempo fa i conti ...