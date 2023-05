Il Parlamento Ue vieta il riconoscimento facciale con l' Intelligenza artificiale

(Di giovedì 11 maggio 2023) Divieto di utilizzo di tecnologie per ilo delle emozioni, ma anche dei sistemi di predictive policing. Regole precise per stabilire i limiti dei nuovi sistemi die diritto universale di presentare reclami contro il loro utilizzo. Nel primo voto...

Lo decide ilUe con una maggioranza schiacciante e sorprendente. Proposta conservatori e ... Problemi sul dettaglio dell'articolo 41.2 del Trattato Uedi usare fondi dal bilancio per ...Oggi il testo arriva in due commissioni deleuropeo, quella sul Mercato interno e la ... "Il testo della Commissione europea nonil riconoscimento biometrico, diciamo, ex post e...Oggi la statua di Cromwell domina la piazza davanti aldi Westminster, non lontana da ... o una democrazia cheperfino di parlare a scuola di identità di genere Aggiungeteci che ...

Genova, lo scontro sui Depositi arriva in Parlamento. Il Comune vieta il Consiglio in piazza, protestano Culm… La Repubblica

Il Parlamento Ue ha dato il primo via libera all’AiAct, il documento che fissa per la prima volta le nuove regole europee ...Il Parlamento Ue regolamenta l'Intelligenza Artificiale: tra le misure disposte, il divieto totale di utilizzo di tecnologie a Intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale nei luoghi pubbli ...