La Chiesa " non può chiudere le porte a nessuno ". È un'apertura totale quella ribadita dal pontefice nel documentario " Faccia a faccia conFrancesco " di Disney+, in cui, interpellato, che si dichiara "non binaria", Bergoglio afferma prima di essere a conoscenza del termine e del suo significato, per aggiungere che "Dio non ...È diventato virale un estratto del documentario ' Faccia a faccia conFrancesco' su Disney+ in cui tra i ragazzi c'è la conversazione con, che chiede al pontefice se sappia che cosa sia una persona non binaria. Bergoglio risponde subito "sì" spiazzando ...Alla conferenza hanno partecipato il sindaco di Monchiero, Riccardo Ghigo ,Vivalda , promotrice e organizzatrice dell'evento, Walter Rovella , presidente della pro loco e Claudio Porchia , ...

Il Papa a Clelia, che si dichiara non binaria: 'La Chiesa aperta a tutti' TGLA7