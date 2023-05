Il Pakistan nel caos

(Di giovedì 11 maggio 2023) Non si fermano le proteste in molte città deldei sostenitori dell’ex primo ministro Imran Khan che è stato arrestato martedi scorso con l’accusa di corruzione: secondo i suoi sostenitori, Khan sarebbe vittima di persecuzione politica da parte del governo pachistano. Dopo essere stato rimosso dall'incarico con un voto di sfiducia parlamentare nell'aprile dello scorso anno, Khan sta affrontando dozzine di procedimenti giudiziari con accuse che includono terrorismo e corruzione; inoltre ha ripetutamente affrontato minacce di arresto per non essersi mai presentato in tribunale. Le manifestazioni di protesta che vengono fomentate anche dagli islamisti, sono cominciate subito dopo l’arresto e le più importanti si sono svolte a Islamabad, Lahore, Karachi e Quetta dove i manifestanti hanno bloccato le strade incendiando le auto e dove ci sono stati scontri con la ...

... erano felici che IK incanalasse il sentimento popolare, ma non si rendevano conto che stava facendo progressi tangibilirimodellare la nozione stessa di. Proprio perché avevano una ...... vicepresidente del Movimento per la giustizia dele stretto collaboratore dell'ex premier ... Asad Umar e Fawad Chaudhry, erano stati tratti in arresto nella giornata di ieri, mentrePaese ...L'arresto di Khan, l'ex giocatore di cricket internazionale di 70 anni che è stato primo ministro dal 2018 al 2022, arrivamezzo di una lunga crisi politica in. E violente proteste sono ...

Pakistan nel caos dopo l’arresto di Imran Khan ISPI

Non si fermano le proteste dopo l’arresto dell’ex premier Imran Khan che hanno provocato almeno quattro morti e centinaia di feriti. Secondo il giornalista pakistano Hamid Mir è in corso un regolament ...Islamabad, 11 mag. (Adnkronos/Dpa) – E’ stato arrestato in Pakistan l’ex ministro degli Esteri Shah Mahmood Qureshi. Lo ha reso noto il suo partito, aggiungendo che l’attuale vicepresidente del Pakist ...