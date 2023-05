Il Pakistan è una bomba a orologeria | i rischi regionali e globali

(Di giovedì 11 maggio 2023) Nuvole nere si addensano sopra il. Islamabad è in fermento per il caso che ha coinvolto Imran Khan, una vicenda che in realtà è soltanto la punta di un iceberg tanto enorme quanto pericoloso. Accanto agli evidenti dissidi interni tra l’ex primo ministro pachistano e una parte dell’esercito, infatti, troviamo una crisi politica sempre più aspra, che si affianca a quella economica e alle numerose tensioni geopolitiche, tra la piaga del terrorismo e la feroce rivalità con l’India. In tutto ciò ilpossiede un arsenale nucleare stimato in circa 165 testate atomiche. InsideOver.

L'anno scorso, i disastri, tra cui le inondazioni ine il tifone Noru nelle Filippine, ... 'Stiamo assistendo a un numero di disastri su larga scala senza precedenti, che causano...... la differenza tra kebab e kebap non riguarda gli ingredienti, ma soltantosottile divergenza ... Mentre in India,e Iraq, la parola giusta è kebab . In realtà, il piatto ha numerose ......era stato arrestato in relazione a un caso presentato al tribunale anti - corruzione del, ... Le turbolenze politiche si addensano mentre il Paese continua ad essere impantanato incrisi ...

Pakistan nel caos dopo l’arresto di Imran Khan ISPI

L’ex premier pachistano Imran Khan è stato arrestato oggi durante un’udienza in tribunale a Islamabad. Era coinvolto in una dozzina di casi giudiziari – di cui uno per corruzione – rimasti in sospeso ...ISLAMABAD, 11 MAG - La Corte Suprema del Pakistan ha annunciato che l'arresto dell'ex primo ministro Imran Khan, accusato di corruzione è "illegale" I giudici hanno esaminato la richiesta di scarceraz ...