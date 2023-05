Il padre di Haaland provoca ancora il Real | Il gestaccio? Non erano contenti del gol…

Si può dire che al Bernabeu si è visto piùche il figlio: Alf - Inge (nella foto) più di Erling, insomma. In una serata - no per il centravanti norvegese del Manchester City, ben controllato dalla gabbia creata per lui da ...MADRID (Spagna) - Ildi Erlingè diventato un triste protagonista nella partita tra Real Madrid e Manchester City svolta al Santiago Bernabéu. Ildell'attaccante norvegese ha fatto il gesto dell'...... 12 in nove di Champions -, ilha dato spettacolo in tribuna. L'ex difensore, che nella sua carriera ha indossato anche la maglia dei Citizens, è stato addirittura scortato fuori dal ...

Video, Haaland padre: gesto dell'ombrello ai tifosi del Real Madrid Gazzetta

Dopo l’increscioso episodio accaduto in tribuna, il colpevole prova a cercare una via d’uscita per la figuraccia ...El día de Erling Haaland se convirtió en el de Vinícius. Con todas las miradas puestas en el noruego después de una temporada en la que se ha ...