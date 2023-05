Il New York Times contro la Federtennis | «Agli Internazionali giocatrici pagate la metà»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 11 maggio 2023) “I migliori tennisti del mondo scendono questa settimana a Roma, dove uomini e donne giocano nello stesso formato al meglio dei tre set, sugli stessi campi e nello stesso torneo, che vende un biglietto allo stesso prezzo per gare maschili e gare femminili”. Poi arriva il “ma” del New, la polemica: “Ma c’è un’enorme differenza tra le due competizioni: gli uomini gareggeranno per 8,5 milioni di dollari mentre le donne per 3,9 milioni di dollari”. Insomma la questione di genere salarialefinisce sul quotidiano più autorevole del mondo. Matthew Futterman scrive che “l’enorme discrepanza salariale arriva dopo due mesi e tre tornei altrettanto significativi in California, Florida e Madrid che hanno visto uomini e donne in competizione per gli stessi premi in denaro. Uomini e donne vengono ...