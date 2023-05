Il Napoli vuole tenere Osimhen | cresce la ‘speranza’ | messaggio criptico sui social

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 11 maggio 2023) Ilnonvendere Victor, bomber nigeriano che è nel mirino dei grandi club, soprattutto in Premier League. Il presidente della SSCN, Aurelio De Laurentiis lo ha detto in tutti modi, lui non ha alcuna intenzione di cedere Osimen. Ma è assolutamente normale che i top club europei, a cominciare da Chelsea, Manchester United e Liverpool in Premier League stanno pensando al giocatore. Non potrebbe essere diversamente visto che, 35 gol in stagione fino ad ora, è il bomber che ha trascinato ilverso lo scudetto. Inoltre ha caratteristiche uniche ed ha ancora 24 anni, quindi con margini di crescita. Eppure la parola d’ordine in casaè di non cedere. Ci proveranno in tutti i modi, questo è sicuro. Intanto questa sera è arrivato ...