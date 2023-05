Il mondo del lavoro è rimasto imprigionato in un perimetro nel quale | oggi | le persone non vogliono più stare Nel suo nuovo libro Cuore business Riccarda Zezza | fondatrice di Lifeed | propone una rivoluzione culturale

Leggi su iodonna

(Di giovedì 11 maggio 2023) «Ilha perso leperché lesono diventate altro e il, per come è strutturato, non basta più»., ceo edi, ha appena pubblicato. Per una nuova storia d’amore tra(Il Sole 24 ore) dove analizza, con passione e competenza, le trasformazioni che stanno travolgendo ildel. Le conseguenze le vediamo tutti: piuttosto che rimanere imprigionati in ruoli e compiti che non li rappresentano, sono in tanti a lasciare. Oppure, a fare il minimo (quiet quitting). Ma è un peccato, perché così si perdono talenti ed energie – soprattutto giovani e femminili – utili ...