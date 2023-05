Il ministro Lollobrigida | Esiste una etnia italiana da tutelare

Così ildell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco, durante il suo intervento agli Stati Generali della Natalità. "Da parte mia - prosegue- c'è tutta ...... alla presenza dei vertici della Confederazione nazionale, con il presidente Ettore Prandini ed il segretario generale Enzo Gesmundo, delall'Agricoltura Francesco, del mondo ...Francescodell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ha dichiarato che: 'L'industria alimentare italiana ha un valore strategico ed è un elemento portante ...

(Agenzia Vista) Roma, 11 maggio 2023 “Guardi io non leggo veramente il crescita o decremento demografico come legato solo alle vicende di lavoro. Basterebbe guardare in giro per il mondo. Faccio un es ...Evidentemente la premier Meloni ha nominato il cognato ministro all'Agricoltura per riconsegnarlo all'attività che meglio si confaceva alle sue... braccia. Il problema, però, è che un ministro non dev ...