Il ministro Lollobrigida | esiste una etnia italiana da tutelare Coro di critiche

Non siamo razzisti ma difendiamo "l'etnia italiana", ha detto ieri ilFrancesco, che non accontentandosi di affermare la nostra sovranità alimentare è diventato il difensore in ...Così Ilenia Malavasi, deputata del Pd , commenta le parole dalagli Stati generali della natalità. La reazione corale alla denatalità, sia dalla maggioranza che dall'opposizione,...Dopo la 'gaffe' del mese scorso per l'utilizzo dell'espressione 'sostituzione etnica' , ildell'Agricoltura Francescotorna stavolta sull' "etnia italiana da tutelare". Le dichiarazioni dell'esponente di governo di Fratelli d'Italia arrivano dagli Stati Generali della ...

Ieri sopralluogo della vice presidente della Regione, Irene Priolo, sul fiume Lamone a Boncellino, dove le pareti erano crollate per la piena. Oggi a Faenza il ministro Musumeci con il governatore Bon ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...