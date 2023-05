Novità anche in Rai: illa nomina di Roberto Sergio come componente del Cda per il ruolo di futuro amministratore delegato. Nomine Rai, ecco tutte le tappe della rivoluzione di viale ...Il Consiglio dei ministri, ha deliberato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, la designazione del dottor Roberto Sergio quale componente del Consiglio di ...Solo allora la Fondazione Teatro San Carlo, preso atto della decadenza di Lissner,il nome ... A quel punto presenterà le dimissioni all'azionista, il, e alla presidente Marinella Soldi, ...

Il Mef proporrà Sergio come amministratore delegato Rai - Ultima Ora Agenzia ANSA