Il maltempo sferza Montalto di Castro | rinviata la fiera “Maremma d’aMare”

(Di giovedì 11 maggio 2023)di– A causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per i prossimi giorni la”, che si sarebbe dovuta tenere dal 12 al 14 maggio aMarina (Vt), sarà posticipata alla settimana successiva. La nuova data dellasarà quindi dal 19 al 21 maggio 2023. L’organizzazione è fiduciosa che questo posticipo darà la possibilità ai visitatori di godere appieno di questi tre giorni di spettacoli, intrattenimenti e attività pensati per la riscoperta delle tradizionine. L’amministrazione comunale e Fondazione Vulci ringraziano per la comprensione e danno appuntamento dal 19 al 21 maggio a “– ladelle tradizioni ...

Ill'agro sarnese nocerino che si sbriciola sotto la pioggia battente. A Pagani fanghiglia e pietre giù dalla collina fino alle abitazioni, a Sarno sgomberata in emergenza la scuola ...Ilmezza Italia, con allerta gialla e rossa in più di una Regione , in particolare in Emilia Romagna, già colpita qualche giorno fa da un'alluvione. Ieri la Protezione Civile dell' Emilia ...Spazio all'alta pressione nei prossimi giorni con tempo più asciutto e rialzo termico Mentre illa nostra Penisola un promontorio anticiclonico si muove sull'Europa occidentale. Nel ...

Il maltempo flagella l'Agro: scuole allagate a Sarno e case ostruite a Pagani ilmattino.it

Il maltempo sferza mezza Italia, con allerta gialla e rossa in più di una Regione, in particolare in Emilia Romagna, già colpita qualche giorno fa da un'alluvione. Ieri ...Prosegue l’ondata di maltempo in Italia: dopo i danni nei giorni scorsi, a vedersela peggio potrebbe essere di nuovo l’Emilia-Romagna, dove la Protezione Civile ha diramato un’allerta rossa. Bandiera ...