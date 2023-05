Il maltempo flagella l’Italia e Coldiretti con Anbi fanno la conta dei danni L’unica nota positiva è che migliorano le riserve idriche del Paese

(Di giovedì 11 maggio 2023) Non solo gravissimiall’agricoltura, ile le precipitazioni del mese di maggio aiutano a combattere la pesante siccità con il livello del fiume Po che è salito di 1,5 metri rispetto allo scorso a mese ed è tornato su livelli medi del periodo a -2,2 metri al Ponte della Becca, mentre la percentuale di riempimento del lago Maggiore è salita addirittura al 95%, quella del lago Como al 73% e solo quella del Garda al 51% rimane sotto la media del periodo. E’ quanto emerge dall’analisi dellanel sottolineare che l’ondata diarriva dopo che, nel primo quadrimestre 2023 secondo le elaborazioni su dati Isac-Cnr, era caduta al nord il 40% di acqua in meno rispetto alla media storica, in occasione dell’allerta meteo gialla in dodici regioni e rossa in Emilia Romagna. Il...

Il maltempo sferza l'agro sarnese nocerino che si sbriciola sotto la pioggia battente. A Pagani fanghiglia e pietre giù dalla collina fino alle abitazioni, a Sarno sgomberata in emergenza la scuola. Il maltempo flagella l'Emilia-Romagna. Un uomo di oltre 80 anni è morto a Castel Bolognese, travolto dalle acque del Senio esondato. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo sarebbe andato in bicicletta. Il maltempo flagella l'Emilia Romagna. Durante la notte scorsa non ha smesso di piovere nella regione e l'allerta per i fiumi in piena prosegue, in particolare nelle province di Ravenna e Bologna.

Il maltempo flagella l'Italia e Coldiretti con Anbi fanno la conta dei danni. L'unica nota positiva è il miglioramento delle riserve idriche