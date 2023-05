Il Giro d' Italia parla Danese | a Napoli la spunta Mads Pedersen

AGI - Mads Pedersen ha vinto la sesta tappa deld', 162 chilometri da Napoli a Napoli. Il danese della Trek - Segafredo ha battuto in volata sul lungomare Caracciolo l'italiano Jonathan Milan della Bahrain - Victorious. Il norvegese ......%s Foto rimanenti TUTTI I GOL Il film dello scudetto del Napoli Il Napoli è campione d'per ... splendido il destro ache la sblocca contro la neopromossa. È un Napoli da K. O. come le ...Oggi, giovedì 11 maggio, si correrà la 6° tappa deld', la Napoli - Napoli, una delle più attese. Come detto la partenza sarà dal capoluogo campano, ancora in festa per la vittoria del terzo scudetto della squadra di Luciano Spalletti , e i ...

Live Giro d'Italia Giro d’Italia

Giornata da dimenticare per il campione del mondo. Prima la caduta a causa di un cane, poi il nuovo stop non lontano dal traguardo di Salerno ...Festeggia Kaden Groves nella quinta tappa del Giro d’Italia 2023. In una giornata ricca di pioggia e di cadute, il corridore dell’Alpecin-Deceuninck si impone al termine di una lunga volata davanti ...