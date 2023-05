Il gip | ' Malaj voleva uccidere la figlia'

(Di giovedì 11 maggio 2023) E' stato convalidato dal gip del tribunale di Foggia il fermo per il 45enne Taulant Mala j, panettiere di origine albanese, residente a Torremaggiore, per aver ucciso a coltellate la...

...il giudice di Foggia Roberta di Maria nel provvedimento di convalida del fermo di Taulanted ... Ildi Foggia ha anche scritto che Jessica e' stata uccisa "con non meno di 4 coltellate al ...Pericolo di fuga Taulant' potrebbe fuggire in Albania ' prosegue il. 'L'indagato è nato in Albania - si legge nel provvedimento visionato dall'AGI - dove possiede un'abitazione e pertanto ..."Il quadro indiziario" contro il 45enne Taulant"si è consolidato con la visione dei filmati" delle telecamere in casa "che hanno ripreso le scene in cui l'uomo colpiva ripetutamente con chiara volontà omicida sia la moglie sia la figlia". ...

++ Gip, Malaj voleva chiaramente uccidere figlia e moglie ++ Agenzia ANSA

La giudice di Foggia: consolidato da un video il grave quadro indiziario. La figlia del panettiere di Torremaggiore, prima di essere uccisa con 4 coltellate, ha cercato fino alla fine di difendere la ...Taulant Malaj ha 'ostentato la propria inconcepibile 'impresa' riprendendo le vittime subito dopo averle accoltellate mortalmente e facendo ...