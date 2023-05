“Il furgone ha preso fuoco | poi è esploso come una bomba” “Ero in casa | il cielo si è oscurato” | parlano i testimoni dell’incendio a Milano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 maggio 2023) Le fiamme partite dall’abitacolo delcarico di bombole di gas per la farmacia. Poi le esplosioni, una dopo l’altra e ilche avvolge la strada e i palazzi vicini. Iraccontano quei concitati minuti dopo l’incendio in zona Porta Romana a, in via Pier Lombardo, poco distante da piazzale Libia. Attimi di tensione e paura mentre fuggivano dagli appartamenti e veniva evacuata la scuola vicina. “La cabina delera in fiamme e insieme a un altro signore ho provato a spegnere ilcon gli estintori del mio locale ma non c’era niente da fare, poi è iniziato a esplodereuna”, racconta il gestore del ristorante accanto alla farmacia. “Ho detto a tutti di correre e andare lontano. L’autista del ...