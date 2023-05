Il dolore di Lapo per la morte della cugina Virginia von Fürstenberg | «Ha combattuto coi miei stessi demoni | aveva un cuore d’oro»

Leggi su open.online

(Di giovedì 11 maggio 2023)Elkann è in lutto per la, avvenuta ieri,Virgina Maria Clara von. La 48 enne artista e stilista, figlia di Elisabetta Guarnati e Sebastian Egon von, fondatore di Banca Ifis, e nipote di Gianni Agnelli, è stata trovata senza vita sul terrazzo dell’Hotel Palace di Merano, in provincia di Bolzano. L’altro nipote dell’Avvocato la piange oggi pubblicamente sui social: «Sono molto triste per la sua», scrivesu Twitter, spiegando perché si sentiva così vicino alla: «Ha sempreconsimili ai». Già nei mesi scorsi, la donna era stata al centro di una controversa vicenda, quando si era allontanata da casa ...