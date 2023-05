Il Cremlino | ' La situazione in Ucraina è difficile ma l' operazione continuerà'

La guerra in Ucraina va avanti perché Mosca non piò tornare indietro. E chissà quando potrà andare avanti.ammette che lain Ucraina è "molto difficile" e ancora lontana dai suoi obiettivi ma precisa che questo dipende dal fatto che "non è una guerra, ma un'operazione condotta cercando ...2023 - 05 - 11 07:44:24: in Ucraina è molto difficile, ma non è una guerra 'Naturalmente è molto difficile confrontare i potenziali militari di Russia e Ucraina. E ci si può chiedere: perché ...... Yevgeny Prigozhin, ai vertici militari russi e le sue dichiarazioni sullaal fronte hanno iniziato a 'preoccupare seriamente l'alta dirigenza del Paese e ilsta perdendo la ...

Cremlino ammette "situazione molto difficile", Kiev: "Avanziamo a Bakhmut" - Soldati ucraini immersi nel fango in trincea nei pressi di Bakhmut (Video) - Soldati ucraini immersi nel fango in trincea nei pressi di Bakhmut (Video) RaiNews

Un trofeo lungo due chilometri di territorio quello rivendicato dalle forze ucraine, che tornano a parlare di «offensiva» su Bakhmut, teatro della battaglia più feroce della ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...