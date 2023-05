Il Conservatorio “Cimarosa” per la Notte dei Musei

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 11 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiAncora suggestioni, contaminazioni e grandi appuntamenti con la musica deldi Avellino. Studenti e docenti della massima Istituzione irpina di Alta Formazione musicale, presieduta da Achille Mottola e diretta da Maria Gabriella Della Sala, saranno i protagonisti della «dei», evento che si celebra in tutta Europa. Dalle ore 16.00 alle 21.30 di sabato 13 maggio, sarà una no stop di concerti di gruppi cameristici – coordinati dai maestri Matteo Parisi e Francesco Venga, docenti di musica da camera e Vincenzo Meriani, docente di violino – tenuti dagli allievi del «» presso le sale del Museo Irpino, nel complesso monumentale dell’ex Carcere Borbonico, nel cuore della Città (ingresso da Piazza Alfredo de Marsico). L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il ...