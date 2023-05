Il capitalismo ha successo perché si adatta a ogni epoca e luogo

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 11 maggio 2023) Mentre lo spettro del socialismo continua ad aggirarsi per l’Europa, c’è chi come Rainer Zitelmann storico, saggista e imprenditore dinato a Francoforte sul Meno, si batte per difendere il sistema economico più bistrattato dagli intellettuali di sinistra. Nel suo nuovo libro Elogio del. Dieci miti da sfatare, edito dalla casa editrice dell’Istituto Bruno leoni, Zitelmann l’apostata (perchè abbracciò la dottrina marxista in gioventù per poi ripudiarla con decisione), grande studioso dell’utopia socialista, riesce a spiegare con semplicità“ilha una cattiva reputazione nonostante sia il sistema economico più dinella storia umana”. Attraverso poca teoria, ma moltissimi esempi storici che arrivano dritto al punto il professore smonta, dati alla mano, ...