Il cantante con più partecipazioni? Quello con il piazzamento peggiore?

(Di giovedì 11 maggio 2023) A rappresentare l’Italia a Eurovision 2023 è Marco Mengoni con Due vite. La prima volta del nostro paese al Song Contest risale invece al 1956, l’anno della prima edizione. Tre le vittorie in totale: nel 1964 con Gigliola Cinquetti e Non ho l’età (per amarti), nel 1990 con Toto Cutugno e Insieme: 1992 e nel 2021 con i Måneskin e Zitti e buoni. L’Italia poi fa parte dei Big Five, ovvero dei cinque Paesi fondatori della manifestazione, che accedono di diritto alla finale. Ma chi sono tutti i cantanti italiani che hanno partecipato a Eurovision? Eurovision: tutti gli italiani in gara guarda le foto ...