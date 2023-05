Il beauty look di Matilde Gioli ai David di Donatello | labbra rosso fuoco e tanta femminilità

Unche rievoca atmosfere regali, trasformandosi in un gioiello. L'effetto è un'aura dorata, preziosa quanto l'oro, ma calda e avvolgente quasi come se fosse la stessa Benedetta Porcaroli ...What else Ma come si arriva a questo risultato Lo abbiamo chiesto direttamente all'artefice del suofavoloso, il make - up artist delle celeb Simone Belli, che per la prima volta ...I David di Donatello 2023 hanno calato ufficialmente il sipario e tra red carpet, outfit,e premiazioni, la serata è stata ricca di grandi emozioni e soddisfazioni indimenticabili.

Eurovision 2023: cinque beauty look che ci hanno fatto impazzire Grazia

Nicole Kidman showed off her glowing, radiant skin on the 2023 Met Gala red carpet. The star’s makeup artist revealed that she used Chanel’s Le Correcteur de Chanel Longwear Concealer to achieve the ...Doja Cat's first-ever Met Gala look is simply purr-fect.The "Woman" rapper is among tonight's A-list attendees at the 2023 Met Gala, where guests are honoring late legendary designer Karl Lagerfeld ...